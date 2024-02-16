Подмосковье 16 февраля 2024, 10:32 Новый бесплатный урок цифрового ликбеза от «Лаборатории Касперского» запустят в Подмосковье 19 февраля Unsplash

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Цифровой урок, подготовленный экспертами «Лаборатории Касперского», стартует 19 февраля и продлится по 17 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Жители Подмосковья смогут посмотреть обучающие ролики и методические материалы, которые рассказывают о краже аккаунтов в соцсетях, фейках и других опасностях. Школьникам объяснят, как обезопасить свои данные в интернете и не попасть в руки к онлайн-мошенникам.

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Видеоматериалы размещены в открытом доступе на сайте «Цифрового ликбеза» и полезны как учащимся, так и их родителям, а также педагогам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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