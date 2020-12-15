Новый бесплатный каток открыли в Красногорске

Источник фото: телеканал «360»

Количество посетителей на катке ограничили в связи с эпидемиологической обстановкой. Одновременно на его территории могут находиться не более 120 человек. Следит за этим не только охранник, но и специальное приложение.

«Оно сделано для того, чтобы регулировать поток людей. В принципе, любой посетитель желающий может зарегистрироваться в приложении, соответственно, забронировать сеанс, выбрать оборудование для себя ледовое», — рассказал руководитель проекта Эмиль Сулейманов.

Источник фото: телеканал «360»

Программа высчитывает количество людей, которые уже зарегистрировались на сеанс, и в случае, если их больше чем положено — получить доступ будет невозможно.

Источник фото: телеканал «360»

Размер катка — более полутора тысяч квадратных метров. Поскольку он открытый, маску на льду можно не носить. Каток работает с 10 утра и до 10 вечера. Сам лед настоящий, но заморозили его принудительно. Благодаря современному холодильному оборудованию, лед не растает до отметки в плюс 7 градусов.

Источник фото: телеканал «360»

Этот каток будет работать до марта 2021 года. Всего в округе планируется в ближайшее время открыть более 30 ледовых площадок.