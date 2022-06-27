Новый бесплатный и благоустроенный пляж появился в Истре

В Истре открылся новый муниципальный пляж, который сразу же привлек множество жителей. В последнее время в Подмосковье установилась жаркая погода, поэтому пляжный отдых стал особенно актуальным. Посетители говорят, что на новом пляже чистая и прозрачная вода и облагороженная территория.

Это первый муниципальный пляж на реке Истре, он открылся совсем недавно и стал полностью бесплатным для всех гостей. На нем оборудована волейбольная площадка, сам пляж раскинулся на территории шесть тысяч квадратных метров. На верхнем ярусе расположилась велосипедная парковка, удобный душ, несколько кабин для переодевания и туалеты. Второй ярус — спортивная площадка и шезлонги для тех, кто хочет просто понежиться на солнышке.

Все достаточно удобно — после активных занятий волейболом можно пойти на фуд-корт. Там можно купить напитки, мороженое и легко перекусить.

Выбрано место не случайно. Жители сами захотели, чтобы этот берег облагородили. Раньше тут рос бурьян, а сам пляж был диким. Сейчас же это место может дать фору платным аналогам.

«Истринцам и гостям нашего округа приятно отдыхать на природе в таких прекрасных условиях. Мы провели пробы воды, водолазы обследовали дно. И нас работает спасатель, который контролирует ситуацию на воде», — сообщила Людмила Тодд, заместитель главы администрации Истры.

В ближайшие дни, на протяжении целой недели, в Московской области будет стоять жара. Поэтому все больше жителей будут приезжать на этот пляж для отдыха на побережье.