Новый бассейн в Серпухове стал центром притяжения школьников, чемпионов и спортивных пенсионеров

Новый бассейн при спортивном клубе «Русский медведь» в Серпухове работает всего месяц, но уже стал центром притяжения для спортивных жителей округа. В нем бок о бок занимаются школьники, чемпионы и активные пенсионеры.

Одиннадцатиклассник Степан Замойский уже успел стать титулованным спортсменом. Юноша — чемпион России среди юниоров. Он вместе с друзьями посещает новый бассейн. До этого ребята плавали в бассейне на базе спортивной школы.

Сейчас они тренируются практически в европейских условиях. Новый бассейн при спортивном клубе «Русский медведь» открылся месяц назад. Здесь все сделали на высшем уровне по сравнению с тем местом, где школьники плавали раньше.

«Он светлее, чем остальные. Здесь появилось электрическое табло, на котором удобно время смотреть и результаты. Современнее и удобнее стали раздевалки», — поделился впечатлениями Иван Трофимов, ученик 6-го класса.

Вода очищается по ультрасовременной технологии с минимальным добавлением хлорки. Скамейки здесь теплые, с подогревом.

В новый бассейн записались уже три тысячи человек, из которых полторы тысячи — дети и подростки. Рядом с молодыми спортсменами будут плавать и участники программы «Активное долголетие». Для них занятия проходят бесплатно. Для самых маленьких выделили отдельное время.

«Родители хотят, чтобы дети у нас как можно раньше начинали плавать. Поэтому мы сейчас берем детей с пяти лет. Это платные группы. Потом тренер смотрит, и если детишки талантливые, то после девяти лет они переходят в спортивную школу. Уже в спортивной школе они занимаются бесплатно», — рассказал Михаил Шульга, директор спортивной школы «Русский медведь».