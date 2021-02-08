Новый бассейн откроется в Серпухове 23 февраля

Бассейн на шесть дорожек по 25 метров откроют в Серпухове 23 февраля. Техника мониторит температуру окружающей среды и состояние воды. На стенах — яркие образы.

Здесь все по самым высоким стандартам — оборудование, раздевалки, душевые. Есть даже зал для художественной гимнастики.

Источник фото: телеканал «360»

Юная спортсменка Варвара находит время не только на плавание, но и на пируэты с мячом, скакалкой и лентой. И грезит стать чемпионкой. Она уже оценила спортивный комплекс.

«Мне спортивный комплекс нравится, я первый раз сюда пришла <…> Я хочу здесь заниматься и плаванием, и гимнастикой», — рассказала Варвара.

Источник фото: телеканал «360»

Юные спортсмены очень ждут открытия нового комплекса. Он удобно расположен, по соседству — школы и другие кружки. Теперь детям не придется тратить много времени на дорогу.

Спортивный комплекс возвели по Губернаторской программе. На строительство ушло 280 миллионов рублей. И всего полтора года. Он еще не открыт, а здесь уже аншлаг — заочный.

«Буквально за 1,5 месяца мы записали более 2000 жителей. А также около 1000 ребят, которые хотят ходить в бассейн, обучаться плаванию», — рассказал директор спортивной школы «Русский медведь» Михаил Шульга.

Источник фото: телеканал «360»

По его словам, в новом комплексе будут обучать плаванью детей с пяти лет, взрослые смогут плавать свободно, заниматься аквааэробикой. А воспитанники спортивных школ будут посещать новый ФОК бесплатно.

Новая зона отдыха появилась в Мытищинском лесопарке Подмосковья. Там уже подготовили лыжную базу с двумя трассами для катания — на 1,5 и 3,5 километра. Летом они станут одной велодорожкой, а сейчас жители могут взять напрокат лыжи и тюбинги. Уже после первого этапа благоустройства появились площадка для барбекю с беседками и мангалами, освещенные тропинки, теплое здание для аренды инвентаря.