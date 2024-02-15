Подмосковье 15 февраля 2024, 16:53 Новый банный комплекс открыли на Подушкинском шоссе в Одинцове Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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Новое место отдыха заработало в Одинцове. Это спа-комплекс, где обустроили несколько срубов с уникальным дизайном, а также зоны отдыха.

Как рассказал замглавы Минсельхозпрода Подмосковья Кирилл Григорьев, всего в Подмосковье более 800 банных комплексов, из которых 350 предоставляют скидки некоторым группам жителей.

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«Следует отметить и меры господдержки. Так, например, инвесторы могут получить земельный участок в Московской области для строительства банно-оздоровительного комплекса в аренду без торгов. Это безусловно способствует повышению качества оказываемых услуг населению, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций в отрасль и развитию внутреннего туризма», — сказал он.

Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

«Одинцовские бани» предлагают большой выбор услуг — от классического парения до пилингов и пихтового укутывания. Комплекс находится на Подушкинском шоссе.

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