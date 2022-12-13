Подмосковье 13 декабря 2022, 21:48 Новый автозаправочный комплекс обеспечил жителей Подольска десятками рабочих мест

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Новый автозаправочный комплекс открылся в Подольске в рамках реализации региональной программы «Развитие топливозаправочного комплекса». АЗС смогла обеспечить рабочими местами порядка 50 жителей городского округа.

Новую автозаправочную станцию «Нефтьмагистраль» ввели в эксплуатацию в Подольске 13 декабря. АЗС расположилась по адресу: улица Железодорожная, дом 18 В.

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По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, автозаправочный комплекс оснащен автозаправочными колонками на 18 автомобилей, большим магазином и кафе, где одновременно могут разместиться 35 человек.

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Отмечается, что АЗС в Подольске является одним из самых больших многофункциональных автозаправочных комплексов компании на территории Московской области.

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