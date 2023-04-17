Подмосковье 17 апреля 2023, 11:28 Новый автосервис в Солнечногорске создаст 20 рабочих мест Министерство жилищной политики Московской области / Застройщик ИП Бухов

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Новый автосервис построят в Солнечногорске на улице Маяковского. В проект инвестируют около 50 миллионов рублей.

Площадь двухэтажного здания в стиле лофт составит почти 1,5 тысячи квадратных метров. На первом этаже расположится сервис технического обслуживания, автомойка на четыре поста и детейлинг-центр. На втором этаже откроют магазин автозапчастей и зону ожидания для клиентов сервиса. Новый объект создаст 20 рабочих мест.

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