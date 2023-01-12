Подмосковье 12 января 2023, 16:59 Новый автосалон создал 13 рабочих мест в Химках

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Заключительный осмотр нового автосалона Genesis в Химках провела компания «СтройЭксперт». Нарушений не выявлено.

Застройщиком одноэтажного здания площадью 1,4 тысячи квадратных метров выступила компания «Монолит-Спорт 21 век». Итоговая проверка не выявила никаких замечаний, поэтому экспертами подготовлено заключение о соответствии требованиям проектной документации, в том числе по энергетической эффективности.

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Численность сотрудников автосалона составит 13 человек.

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