12 января 2023, 16:59
Новый автосалон создал 13 рабочих мест в Химках
Заключительный осмотр нового автосалона Genesis в Химках провела компания «СтройЭксперт». Нарушений не выявлено.
Застройщиком одноэтажного здания площадью 1,4 тысячи квадратных метров выступила компания «Монолит-Спорт 21 век». Итоговая проверка не выявила никаких замечаний, поэтому экспертами подготовлено заключение о соответствии требованиям проектной документации, в том числе по энергетической эффективности.
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Численность сотрудников автосалона составит 13 человек.
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