Новый автомобиль скорой помощи появился в Рузе. Он уже готов к выездам

Рузская подстанция скорой помощи получила новый автомобиль для оказания медицинской помощи. На борту есть все необходимое: дефибриллятор, электрокардиограф, аппарат искусственной вентиляции легких, кислородный ингалятор.

Новая карета скорой помощи в Рузе укомплектована и готова к выездам. Эта машина — настоящее спасение для городского округа. В автопарке местной неотложки насчитывается всего семь автомобилей.

Новая машина была передана городскому округу в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья». В начале ноября губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил ключи от 76 автомобилей скорой помощи.

Источник фото: телеканал «360»

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«Тот автомобиль, который часто ломался и не позволял выполнять ту нагрузку, которая требуется в округе, уйдет на списание, а новый с завтрашнего дня уже выйдет и будет оказывать помощь нашим уважаемым жителям», — отметил глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.

В рамках программы «Здравоохранение Подмосковья» за шесть лет куплено более 600 автомобилей, в ближайшие два года будет приобретено еще около 180 машин.