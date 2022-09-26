Новая остановка появилась рядом с ЖК «Рафинад» и «Город Набережных» в Химках | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 14:24 Поделиться Telegram

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Viber Новая остановка появилась рядом с ЖК «Рафинад» и «Город Набережных» в Химках

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Безопасную посадку для пассажиров и удобный подъезд для водителей автобусов обеспечит новый остановочный павильон у ЖК «Рафинад» и «Город Набережных» в Химках. Здесь проходят семь городских маршрутов общественного транспорта.

«В Подмосковье регулярно улучшают транспортную доступность для новых жилых комплексов. В минувшие выходные совместно с администрацией городского округа Химки установили новый остановочный павильон. Ранее на этой остановке павильон отсутствовал», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

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В настоящее время мимо ЖК «Рафинад» и «Город Набережных» проходят следующие маршруты: № 29 «станция Химки – Долгопрудный», № 41 «Химки (улица Дружбы) – станция МЦД Лобня», № 43 «станция Химки – Международное шоссе – Химки (Ивакино)», № 62к «станция Химки – Аэропорт Шереметьево терминал «F», № 342к «Химки (микрорайон Клязьма) - Москва (метро Речной вокзал)», № 20к «ТЦ Мега - Индустриальный парк Шереметьево» и сезонный маршрут № 17 «станция Химки – Ивакино», который продолжит работу до 16 октября.

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