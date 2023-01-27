Подмосковье 27 января 2023, 20:06 Новый автобусный маршрут запустили в Химках

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Для удобства жителей ЖК «Солнечная система» и «Две столицы» в Химках запустили новый автобусный маршрут D3. Сейчас по нему курсируют шесть машин с интервалом 6-12 минут. Дополнительный общественный транспорт попросили сами пассажиры.

«Мы получили обращения от жителей двух жилых комплексов с просьбой решить транспортный вопрос. Автобусов, которые курсировали до железнодорожной станции по маршруту № 14к, не хватало для такого потока пассажиров», — заявил глава Химок Дмитрий Волошин.

Первый автобус нового маршрута отправляется от улицы Германа Титова в 05:30, а последний — в 23:55. Между остановками машины едут примерно 12-14 минут. Вся техника имеет широкие двери, низкий пол без ступенек и большую площадку для детских колясок.

«У нас есть основной маршрут до станции Химки — 14к. Но к сожалению, для таких больших жилых комплексов недостаточно автобусов. Поэтому необходимы дублирующие маршруты», — сообщил местный житель Александр Бессонов.

При запуске МЦД-3 новый маршрут продолжит работу с пяти часов утра до часа ночи с интервалами пять-восемь минут.

Отметим, проезд в новых автобусах можно оплатить по льготным проездным, а также по «Стрелке» и «Тройке».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили еще 49 современных автобусов с USB-розетками и климат-контролем. Они оснащены видеонаблюдением и системой бесконтактной оплаты.

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