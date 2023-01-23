Подмосковье 23 января 2023, 18:47 Новый автобусный маршрут запустили из Бронниц в Жуковский по просьбам жителей

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По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Мострансавто» совместно с региональным Минтрансом запустили новую схему движения от Бронниц до Жуковского. Перевозки пассажиров начались 23 января.

Новая схема движения запущена в рамках маршрута № 324 от Бронниц до железнодорожной станции Отдых в Жуковском. Голосование за прямой маршрут проходило в телеграм-канале губернатора — за запуск маршрута проголосовало 86% участников.

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«В рамках поездки губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в Котельники 20 января жители обратились к нему с просьбой организовать прямой маршрут от Бронниц до Жуковского. Для удобства жителей мы оперативно добавили новую схему движения в рамках существующего маршрута № 324», — отметила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

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Теперь каждые 30 минут в пиковые часы два автобуса будут курсировать от Бронниц до Жуковского. Протяженность нового маршрута составит 37 километров, а время в пути — от 50 до 70 минут. Первый рейс будет выполняться в 05:30, последний — в 19:45.

На пути следования автобусов находятся 30 остановочных пунктов. Пассажиры могут оплатить проезд банковскими картами, картами «Стрелка» или «Тройка», а также социальными картами жителя Подмосковья и москвича.

Ранее Андрей Воробьев проверил автобусы на маршруте из Бронниц до Котельников. Во время поездки жители поблагодарили губернатора за реконструкцию автовокзала в Бронницах, который полноценно обновят к маю.

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