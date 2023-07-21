Подмосковье 21 июля 2023, 11:52 Новый автобусный маршрут появился в Чехове Телеканал «360»

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Рейсовый автобус от станции в Чехове до села Молоди начал курсировать с 17 июля по просьбам жителей. Маршрут № 60 пролегает через все населенные пункты вдоль старого Симферопольского шоссе.

Новый автобусный маршрут появился благодаря инициативной группе жителей села Молоди.

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«В адрес администрации поступало большое количество обращений по вопросу отсутствия автобусного сообщения между селом Молоди и другими населенными пунктами нашего городского округа. По поручению главы городского округа Чехов Григория Артамонова вопрос был оперативно отработан, и с 17 июля жители пользуются новым маршрутом», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Чехов Александр Мамлай.

Перевозку пассажиров на маршруте № 60 осуществляет компания «Мострансавто». Ежедневно выполняется 20 рейсов автобусом среднего класса. Расписание движения общественного транспорта уже размещено на остановках округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта в регионе.

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