Подмосковье 13 января 2023, 15:22 Новый автобусный маршрут от микрорайона Павлино до платформы Ольгино появился в Балашихе

Читать 360tv в

Новый автобусный маршрут запустили от микрорайона Павлино до железнодорожной станции Ольгино в Балашихе. Жители округа самостоятельно заказывают автобус через сервис «Нам по пути» в приложении «Транспорт Подмосковья».

Реклама

Чтобы прокатиться по новому маршруту, нужно разместить заказ в приложении и купить онлайн билет за 51 рубль. Сделать это можно даже за день до поездки. Время отправления автобуса пассажиры выбирают сами.

Водитель проверяет билет по специальному приложению, а дальше едет по маршруту и не забирает людей с остановок. Маршрут стал доступен с 10 января. На него сразу появился спрос — автобус жители заказывают каждый день. Воспользоваться услугой можно с 07:00 до 21:00 в будние дни.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».