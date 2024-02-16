16 февраля 2024, 12:01
Новый автобусный маршрут от деревни Сабурово до станции «Опалиха» запустили в Красногорске
Новый автобусный маршрут запустили в Красногорске. Он соединит деревню Сабурово, жилые комплексы «Пятницкие кварталы», «Митино О2», «Новое Замитино» и станцию МЦД «Опалиха».
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, на маршруте № 13к будут ходить три автобуса. Ежедневно они будут совершать 90 рейсов. Первый из них — от остановки «Сабурово-1» в 05:40, последний — от станции «Опалиха» в 21:10.
Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
«На маршруте действуют льготы по социальным картам жителя Московской области. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами», — добавили в ведомстве.
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Красногорск
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