10 февраля 2023, 14:08
Новый автобусный маршрут из Серебряных Прудов до Москвы запустят по просьбе жителей
Новый автобусный маршрут из Серебряных Прудов до Москвы запустят 13 февраля. Его протяженность составит около 180 километров.
Маршрут запустят по просьбе местных жителей и по поручению губернатора Андрей Воробьева. На пути следования находятся 13 остановочных пунктов. В дальнейшем, при необходимости, количество рейсов и автобусов будет увеличено.
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«Начиная с 13 февраля один автобус большого класса совершает четыре рейса в день. В зависимости от транспортной загруженности на дорогах поездка составит порядка 3 часов», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.
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Первый рейс отправляется от автостанции «Серебряные Пруды» в 04:09, а последний — в 15:00. От метро «Зябликово» первый рейс будет отбывать в 09:00, а последний — в 19:30. Стоимость проезда составит 226,86 рублей.
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Серебряные пруды
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