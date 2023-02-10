Подмосковье 10 февраля 2023, 14:08 Новый автобусный маршрут из Серебряных Прудов до Москвы запустят по просьбе жителей

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Новый автобусный маршрут из Серебряных Прудов до Москвы запустят 13 февраля. Его протяженность составит около 180 километров.

Маршрут запустят по просьбе местных жителей и по поручению губернатора Андрей Воробьева. На пути следования находятся 13 остановочных пунктов. В дальнейшем, при необходимости, количество рейсов и автобусов будет увеличено.

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«Начиная с 13 февраля один автобус большого класса совершает четыре рейса в день. В зависимости от транспортной загруженности на дорогах поездка составит порядка 3 часов», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

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Первый рейс отправляется от автостанции «Серебряные Пруды» в 04:09, а последний — в 15:00. От метро «Зябликово» первый рейс будет отбывать в 09:00, а последний — в 19:30. Стоимость проезда составит 226,86 рублей.

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