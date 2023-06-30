Подмосковье 30 июня 2023, 13:08 Новый автобусный маршрут до деревни Головково появится в Солнечногорске

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Новый автобусный маршрут до деревни Головково появится по просьбе жителей Солнечногорска. Запустить автобусное сообщение планируют в сентябре.

«О необходимости транспортного сообщения с деревней Головково мне сообщили жители в ходе выездной администрации. Организовать запуск маршрута раньше не представлялось возможным из-за отсутствия разворотного круга. Участок для его обустройства также необходимо было оформить должным образом. Однако благодаря слаженной работе специалистов многих наших ведомств и коллег из правительства региона многолетняя проблема совсем скоро будут решена», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

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Сейчас земельный участок для строительства разворотного круга уже передали муниципалитету. Он находится вблизи дома № 303 в деревне Головково.

Специалистам предстоит отремонтировать дорогу, проработать маршрут и составить расписание движения автобусов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о замене двух тысяч автобусов в автопарке региона.

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