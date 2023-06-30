30 июня 2023, 13:08
Новый автобусный маршрут до деревни Головково появится в Солнечногорске
Новый автобусный маршрут до деревни Головково появится по просьбе жителей Солнечногорска. Запустить автобусное сообщение планируют в сентябре.
«О необходимости транспортного сообщения с деревней Головково мне сообщили жители в ходе выездной администрации. Организовать запуск маршрута раньше не представлялось возможным из-за отсутствия разворотного круга. Участок для его обустройства также необходимо было оформить должным образом. Однако благодаря слаженной работе специалистов многих наших ведомств и коллег из правительства региона многолетняя проблема совсем скоро будут решена», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
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Сейчас земельный участок для строительства разворотного круга уже передали муниципалитету. Он находится вблизи дома № 303 в деревне Головково.
Специалистам предстоит отремонтировать дорогу, проработать маршрут и составить расписание движения автобусов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о замене двух тысяч автобусов в автопарке региона.
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Солнечногорск
Автобусы
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