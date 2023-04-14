Подмосковье 14 апреля 2023, 12:47 Новый автобус запустят на маршруте № 26 в Воскресенске

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Новый автобус от производителя КамАЗ в апреле выйдет на пригородные рейсы в Воскресенске. Он будет перевозить пассажиров на маршруте № 26, который теперь проходит через Афанасьевский мост.

Жители Воскресенска с просьбой изменить автобусный маршрут обратились к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву во время его визита в округ. Это удалось сделать в кратчайшие сроки благодаря содействию Министерства транспорта Московской области.

Удобство нового транспортного средства оценил глава городского округа Воскресенск Алесей Малкин и жители села Ачкасово, через которое теперь проходит маршрут № 26. Автобус большой и комфортный. В нем есть аппарель и места для маломобильных групп населения, а также для пассажиров с собакой-поводырем.

В первый рейс он отправится 15 апреля. Сейчас транспортное средство проходит процедуру оформления в ГИБДД.

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