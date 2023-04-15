Подмосковье 15 апреля 2023, 10:04 Новый автобус запустили на маршруте №26 в Воскресенске

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Жители Воскресенска оценили удобство удлиненного автобусного маршрута № 26, который теперь проходит через Афанасьевский мост. На линию вышел новый большой автобус от производителя КамАЗ.

Ирина Коваленко живет в селе Ачкасово 12 лет. Мать пятерых детей уже успела на деле оценить все плюсы нового маршрута: раньше отвезти ребят можно было только на своей машине, а теперь они ездят на автобусе.

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«Машина имеет свойство ломаться, иногда приходилось соседей просить, чтобы довезли ребенка», — говорит Ирина.

Необходимость соединить два населенных пункта с южной частью города назрела давно. Просьбы жителей продлить маршрут автобуса «Воскресенск — Ачкасово» дошли до губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. По его поручению в кратчайшие сроки была разработана и начала действовать дополнительная схема движения. Кроме этого, было принято решение, что по маршруту будет курсировать новый автобус.

«Этот автобус определенного качества — у него больше сидячих мест и более комфортные сиденья. Он считается мягким автобусом и будет работать только на пригороде», — объяснил руководитель производственной базы «Воскресенск» АО «Мострансавто» Александр Халкечев.

Автобус, следующий по маршруту № 26, ежедневно совершает по 12 рейсов, но у жителей уже появились предложения добавить еще.

«Как всегда, нет предела совершенству. У жителей появились уже новые вопросы, мы будем их прорабатывать и делать все, чтобы нашим людям было хорошо и комфортно», — пообещал глава Воскресенска Алексей Малкин.