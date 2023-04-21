21 апреля 2023, 15:38
Новый автобус запустили на маршруте № 542 в Красногорске
Новый автобус НеФАЗ вышел на маршрут № 542 в Красногорске. Всего с начала года в округе начали курсировать 15 новых транспортных средств.
По словам заместителя председателя правительства Московской области Анны Кротовой, автопарки региональных перевозчиков продолжают пополняться современными комфортными автобусами. До конца этого года в Подмосковье на маршруты выйдет около 1,3 тысячи новых транспортных средств.
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Автобус НеФАЗа адаптирован для маломобильных пассажиров. В салоне установлены системы видеонаблюдения и климат-контроля.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах. Пилотными проектами станут М-7 «Волга», М-5 «Урал» и М-8 «Холмогоры».
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Красногорск
Автобусы
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