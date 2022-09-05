Подмосковье 05 сентября 2022, 16:36 Поделиться Telegram

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Viber Новый автобус по просьбам студентов запустили в Бронницах Фото: Минтранс Подмосковья

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Из Бронниц до Гжельского колледжа и университета теперь можно доехать на автобусе. С 5 сентября запущен новый автобус до села Гжель и поселка Электроизолятор.

В рамках схемы движения маршрута № 58 «Раменское — ст. Бронницы — Бронницы» с 5 сентября запущен новый автобус до села Гжель и поселка Электроизолятор. Маршрут связывает Бронницы с Гжельским колледжем и университетом, а также со станциями Гжель и Игнатьево. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

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«Новый маршрут запущен по просьбам студентов Гжельского колледжа и университета. Ежедневно из Бронниц в сторону поселка Электроизолятор едут около 40 студентов, еще около 30 жителей добираются до железнодорожных станций. Теперь студенты и работники обеспечены прямой транспортной связью с учебным заведением и железнодорожными станциями. Так, время в пути для студентов и сотрудников от Бронниц до учебных заведений сократилось на 30–40 минут», — сообщила зампред правительства Московской области Анна Кротова.

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На маршруте будет работать автобус малого класса, ежедневно он будет выполнять по шесть рейсов от автостанции до села Гжель и поселка Электроизолятор и в обратном направлении.

Первый рейс уходит из Бронниц в 5:25, а последний — от станции Бронницы в 22:15. Билет можно приобрести на вокзале или автостанции за 110 рублей. Если оплатить поездку банковской или транспортной картой, она будет стоить 87 рублей. На маршруте действует льготный проезд по социальным картам Москвы и области.

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