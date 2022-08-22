Новый автобус оказался востребованным на маршруте от Кубинки до Голицына

Новый автобус вышел на маршрут № 75 в Подмосковье. Он курсирует от станции Кубинка до парка «Патриот» и станции Голицыно. Пассажиры уже совершили на нем 7,5 тысячи поездок с апреля. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

МАЗ-303065 — это низкопольный автобус с двухконтурной тормозной системой и автоматической коробкой передач. Он оборудован системой наклона, которая облегчает посадку и высадку пассажиров. Также в нем есть аппарель для маломобильных жителей, а внутри есть крепление для инвалидных кресел и кнопка остановки со шрифтом Брайля. В автобусе можно зарядить мобильные устройства.

Жители и гости Одинцова оплатили 1,4 тысячи поездок социальными картами, еще 4,5 тысячи — банковскими и 1,5 тысячи — транспортными.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о дорожных проектах Подмосковья и назвал три фактора их досрочной сдачи.