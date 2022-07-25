Новый автобус НефАЗ перевез несколько тысяч человек за первый месяц работы в Подмосковье

Низкопольный большой автобус НефАЗ начали тестировать в июне. Транспорт пустили по маршруту № 75 «станция Кубинка — парк „Патриот“ — станция Голицыно», а через месяц подвели итоги.

По данным «Мострансавто», пассажиры проехали на НефАЗе больше четырех тысяч раз. При этом наибольшее число поездок — свыше 2500 — жители и гости Московской области оплатили бесконтактными банковскими картами. Вторым по популярности способом регистрации проезда стали транспортные карты «Стрелка» и «Тройка» всех типов — 750 операций за месяц. Немного реже (свыше 600 раз) пассажиры пользовались социальными картами.

НефАЗ — низкопольный автобус большого класса общей вместимостью 111 человек. Салон оснащен двойными стеклопакетами, камерами видеофиксации, а также климатической системой. Плавный ход и управляемость обеспечивают пневматические подвески.