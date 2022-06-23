Новый автобус на маршруте от Кубинки до Голицына оказался востребованным

«Мострансавто» совместно с Минтрансом Московской области проводят тестирование нового автобуса МАЗ-303065 в Одинцове на маршруте № 75 станция Кубинка — парк «Патриот» — станция Голицыно. За время тестового периода жители и гости Подмосковья проехали на этом автобусе уже больше 5800 раз.

Чаще всего, по статистике, оплата производилась при помощи банковских карт. Ими пассажиры воспользовались свыше 3500 раз. Второе место занимают карты «Стрелка» всех видов и «Тройка», по ним провели порядка 1000 платежей. Социальными картами люди воспользовались тоже больше тысячи раз.

МАЗ-303065 — низкопольный городской автобус большого класса. В него вмонтирована специальная система наклона «книлинг», с ее помощью получается сильно облегчить посадку и высадку. В салоне есть места с креплениями, которые предназначены для инвалидных колясок.

Кроме того, автобус оснащен системами климат-контроля и видеонаблюдения, USB-розетками для зарядки мобильных устройств, LED-подсветкой с рассеянным светом, электронным маршрутоуказателем и аудиоинформатором.