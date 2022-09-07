Новый автобус до ж/д станции запустили в Мытищах по просьбам жителей | 360°

Подмосковье 07 сентября 2022, 14:58 Поделиться Telegram

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Viber Новый автобус до ж/д станции запустили в Мытищах по просьбам жителей

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С 1 сентября жители Мытищ могут добираться до железнодорожной станции на автобусе № 30. За первую неделю работы маршрута на нем совершили порядка 500 поездок.

По просьбам жителей Мытищ 1 сентября в городе запустили новый автобусный маршрут № 30 «ст. Мытищи — ул. Кедрина» до ж/д станции Мытищи. На маршруте работают четыре автобуса, которые ежедневно доставляют жителей до центральной части города. Интервал движения составляет 25 минут. Автобусы работают с 06:00 до 21:30.

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Место посадки на станции Мытищи находится в районе остановки маршрутов № 22 и 34.

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Маршрут работает по нерегулируемым тарифам, на нем действуют льготы на проезд по социальным картам жителей Подмосковья. Оплатить проезд можно с помощью банковских и транспортных карт «Стрелка» и «Тройка».

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