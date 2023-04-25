Подмосковье 25 апреля 2023, 12:40 Новый асфальт уложили вблизи перехода через ж/д станцию Кашира Минтранс Подмосковья

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Подход к пешеходному переходу через железнодорожные пути благоустроили у станции Кашира. Для пассажиров уложили новый асфальт, расставили скамейки и урны.

Как отметили в Минтрансе Подмосковья, благоустройство близлежащей территории позволит пассажирам с большим комфортом пользоваться инфраструктурой железнодорожной станции. На подходе к пешеходному переходу через пути уложили 560 метров нового асфальта, обновили лавочки и установили дополнительные урны. Улучшения коснулись как минимум трех тысяч человек.

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