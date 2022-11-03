Новый асфальт уложили на Ашхабадской улице в Реутове | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 18:35 Новый асфальт уложили на Ашхабадской улице в Реутове

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На Ашхабадской улице в Реутове уложили новый асфальт. В рамках благоустройства заменили покрытие и бордюры, расширили тротуары.

В северной части Реутова благоустроили одну из центральных транспортных артерий. На Ашхабадской улице уложили новое покрытие, заменили бордюры, расширили тротуары. Работы на этом участке выполнили качественно и в срок. Помогло региональное финансирование.

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Всего же больше 127 миллионов рублей выделили из регионального бюджета на ремонт девяти дорог в Реутове.

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«В этом году мы сделали улицу Октября с тротуаром, улицу Строителей, улицу Ашхабадская. Дальше мы прошли по промзоне. Это 7-я Верхняя линия, Профсоюзная, Заводская, Никольская и Железнодорожная», — рассказал глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

За последние пять лет в Реутове привели в порядок более 280 километров дорог. Это 100% всех автомагистралей муниципалитета.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о работе центров поддержки семей мобилизованных.