Новый асфальт положили во Фрязине у городской больницы и на автовокзале

Дорожное покрытие на территориях социально значимых объектов в городском округе Фрязино обновили и привели в порядок. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

По программе ремонта территорий социально-значимых объектов во Фрязине заменили асфальтобетонное покрытие у центральной городской больницы имени Гольца. Общая площадь ремонта составила порядка 3 тысяч квадратных метров. На территории больницы находится взрослое и детское поликлинические отделения, терапевтический и хирургически комплексы, диагностический центр и инфекционный корпус.

Источник фото: администрация городского округа Фрязино

Также дорожные службы отремонтировали площадь автовокзала по улице Полевая, заменив около 3 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Автовокзал расположен между тремя спальными микрорайонами города, ежедневно он обслуживает 10 маршрутов. Теперь проезд на общественном транспорте станет комфортнее. При ремонты были выполнены работы по фрезерованию старого покрытия, а затем устройству выравнивающего и верхнего слоев нового асфальтобетонного покрытия.

«У автостанции совсем другой вид стал, — отметила жительница наукограда Светлана Баранова. — Я каждый день отсюда езжу на работу, и могу сказать, что такие перемены сразу ощутили на себе многие фрязинцы».

Источник фото: администрация городского округа Фрязино

Ранее на территории округа завершили ремонт девяти участков дорог муниципального значения общей протяженностью порядка четырех километров, из них шесть участков были выбраны жителями путем голосования на портале «Добродел». По просьбам фрязинцев отремонтировали дороги, ведущие к школам — по улицам Клубная и Луговая, улицу Озерную, где расположен оздоровительный лагерь, а также улицы Горького и Первомайскую.

Источник фото: администрация городского округа Фрязино

Глава администрации городского округа Фрязино Константин Бочаров напомнил, что каждый день социально-значимые объекты, в число которых входят автостанция и Центральная городская больница, посещают тысячи жителей города. «Вопрос обновления асфальтового покрытия — это вопрос безопасности наших жителей, вопрос комфортной городской среды», — подчеркнул Константин Бочаров.

Сейчас в Московской области уже отремонтировали более 1,9 тысячи дорог протяженностью свыше 2,3 тысячи километров. Ознакомиться с адресной программой ремонта можно на сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.