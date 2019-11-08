Удобно и безопасно. Новый асфальт положили у больниц в Чехове

В городском округе Чехов положили новый асфальт на территории медицинских учреждений. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В Чехове завершились работы по ремонту асфальтового покрытия на территории областной больницы.

Всего в этом году отремонтировали шесть территорий, расположенных по адресам: улица Московская, дом № 85; улица Гагарина, дом № 37 (у здания бывшего военного госпиталя и стационара); в деревне Кулаково (фтизиотрическое отделение); в селе Шарапово (амбулатория); в поселке Любучаны (стационар); в поселке Новый Быт (амбулатория). Работы выполнялись ГБУ МО «Мосавтодор». Общая площадь отремонтированного асфальтового покрытия составила более 10 тысяч квадратных метров.

«Состояние дорожного покрытия на территории подразделений больницы напрямую влияет не только на комфорт пациентов, но и повышает уровень доступности для маломобильных групп граждан городского округа Чехов», — отметил главный врач Чеховской областной больницы Алексей Кизилов.

Местный житель Николай Кусков назвал произошедшие на территории Чеховской больницы изменения «приятными»: «Конечно, отремонтированная дорога — это удобство и комфорт передвижения. Очень радует пешеходная дорожка, по которой теперь легко и без проблем пройти с коляской. На территории больницы в часы приема есть где и пройтись, и посидеть — пообщаться с родственниками».

Всего в Московской области завершили ремонт 148 территорий медицинских учреждений общей площадью порядка 480 тысяч квадратных метров. Асфальтобетонное покрытие заменили на площадях больниц и поликлиник в 44 муниципальных образованиях.

Источник фото: администрация Чеховского городского округа

Как подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, социально-значимые объекты являются основным местом притяжения жителей, поэтому состояние дорожного покрытия на территориях влияет на комфорт населения и повышает уровень доступности для маломобильных групп граждан.

«В этом году мы увеличили план ремонта территорий медучреждений Подмосковья на 87% по сравнению с прошлым годом — дорожные службы отремонтировали 148 объектов. Наибольший объем работ выполнили в Раменском городском округе — здесь покрытие заменили на 12 объектах, также отремонтировали площади восьми медучреждений в Серпухове и девяти медучреждений в Коломенском округе. В Чеховском, Дмитровском и Богородском округах работы провели на семи территориях в каждом», — уточнил Алексей Гержик.

Ремонт территорий медучреждений и автовокзалов проводится в регионе второй год подряд. В 2018 году асфальтобетонное покрытие заменили на территориях девяти медицинских учреждений.

В городском округе Чехов в 2019 году также отремонтировали 22 муниципальные дороги общей протяженностью 12,6 км. По программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020 год в округе запланированы работы по ремонту 26 автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью более 18 километров с привлечением субсидии из областного бюджета.