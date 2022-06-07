Новый асфальт испытали на прочность в Подмосковье

В этом году при укладке асфальта в Подмосковье используют новые асфальтобетонные смеси А16Вн и ЩМА-16. Контроль качества уже прошли два участка региональной сети.

Участки подмосковных дорог отремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Новый асфальт появился в Люберцах и Подольске. Как отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, каждая партия асфальтобетонной смеси проходит экспертизу, в том числе, в дорожно-строительных лабораториях. Специалисты также контролируют и качество уложенного покрытия. В случае выявления некачественных материалов, нарушения технологии укладки асфальтобетонных покрытий, работа переделывается за счет средств подрядчика.

«Две региональные дороги „‚Москва — Жуковский‘ — ст. Люберцы“ и „Щербинка — М-2 ‚Крым‘“, отремонтированные силами „Мосавтодора“ с применением новых материалов, уже прошли экспертизу качества выполненных работ, замечаний выявлено не было», — подчеркнул министр.

При контроле качества на объекте берут образцы покрытия. Места отбора определяются автоматически с применением СКПДИ. Образцы передаются в лабораторию для определения качества уплотнения и физико-механических свойств асфальтобетонной смеси.

Сейчас ГУП МО «Лабрадор» проводит проверку качества асфальтобетонной смеси, предназначенной для ремонта региональной дороги «Куровское — Шатура — Дмитровский Погост — Самойлиха». Структура в новых смесях А16Вн более плотная за счет большего содержания щебня и замены природного песка на дробленый. Если сравнивать щебеночно-мастичные асфальтобетонные смеси ЩМА-16 по новым ГОСТ и ЩМА-20 по старым ГОСТ, то визуально различия не заметны, но требования к зерновым составам изменены.

«Помимо определения физико-механических показателей новые ГОСТ также требуют определения эксплуатационного показателя — средняя глубина колеи. При испытании новых смесей, колея после 20 тысяч проходов колеса при температуре покрытия 60 градусов не превышала 4,5 миллиметра. Для сравнения были испытаны образцы старых асфальтобетонных смесей, испытания приостанавливались уже после 10 тысяч проходов колеса из-за того, что глубина колеи уже превышала 15 миллиметров», — пояснил директор ГУП МО «Лабрадор» Антон Батаев.

Методика подготовки образцов асфальтобетонной смеси для проведения последующих испытаний также изменились. Если раньше образцы асфальтобетонной смеси изготавливались методом уплотнения статическим нагружением на гидравлических прессах, то сейчас используют ударное уплотнение при помощи падающего груза. Это исключает дробление щебня и позволяет получить структуру асфальтобетонного образца наиболее схожую с тем, что получается при устройстве покрытия на дороге.

«Новые стандарты коснулись и правил приемки дорожного покрытия — сейчас не допустимо определять качество смеси из готового покрытия, как раньше. Ранее это было допустимо. А качество уплотнения теперь определяется не по коэффициенту уплотнения, а по содержанию воздушных пустот», — подчеркнул начальник лаборатории ГУП МО «Лабрадор» Максим Сюрис.

С применением новых материалов в этом сезоне отремонтируют более 110 муниципальных и региональных дорог длиной более 260 километров. С адресным перечнем всех ремонтных работ можно ознакомиться на сайте.