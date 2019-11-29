Новый асфальт и скрытый дренаж. Ремонт двух мостов завершили в Истре

В городском округе Истра отремонтировали мост через р. Маглушу на 3,3 км дороги «Волоколамское шоссе — Брыково — Новый Иерусалим», а также мостовой переход через р. Разварню на 92,1 км Волоколамского шоссе. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

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Мост через реку Маглушу протяженностью порядка 37 метров находится рядом с п. Красный; автодорога, на которой он расположен, служит проездом к г. Истра и ж/д станции «Холщевики» для жителей 14 населенных пунктов. Интенсивность движения на участке составляет свыше 10,5 тысяч автомобилей в сутки. В рамках капитального ремонта на мосту выполнено переустройство мостового полотна, выравнивающего слоя, гидроизоляциии и покрытия дорожной одежды, увеличены габариты моста, что позволило выполнить уширение проезжей части на 1,5 метра. Смонтированы дополнительные балки пролетного строения и отремонтированы существующие. Обновлена система водоотвода: обустроен скрытый дренаж с водоотводными трубками и трех локально-очистных сооружения для очистки сточных вод. На проезжей части заменено асфальтобетонное покрытие, нанесена разметка и установлены соответствующие дорожные знаки.

Источник фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Мостовой переход через реку Разварню находится на территории деревни Деньково, соединяет ее с административным центром Новопетровского поселения и большим бетонным кольцом (А108), ежедневно здесь проезжает свыше 18 тысяч автомобилей. На объекте отремонтированы опоры и пролетное строение, обустроена новая гидроизоляция, заменено асфальтобетонное покрытие. Для обеспечения безопасного движения установлены барьерное и перильное ограждения.

По словам Гержика, сейчас движение осуществляется в полном объеме по обеим сторонам сооружений.

Источник фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В программу ремонта этого года вошло 26 искусственных сооружений, 8 из которых будут отремонтированы капитально и 18 в рамках плановых работ. 15 объектов планируется ввести в эксплуатацию до конца декабря, еще на 11 — работы завершатся в 2020 году. С адресным списком ремонта искусственных сооружений можно ознакомиться на сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.