Подмосковье 12 мая 2023, 17:13 Новый асфальт и парковки появятся на подъезде к парку Малевича в Одинцове Минтранс Подмосковья

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Ремонт асфальта на Рублевском проезде начался в селе Ромашково под Одинцовом. Работы выполняются в рамках реконструкции подъезда к парку Малевича.

В Минтрансе Подмосковья уточнили, что ремонт асфальта выполняют на участке длиной около двух километров от примыкания к Рублевскому проезду до улицы Центральной в Ромашкове.

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«Параллельно на подъезде к пару Малевича устраивают парковки на 446 и 198 мест и земляное полотно на улице Центральной. Кроме того, дорожники делают новую ливневую канализацию и переустраивают инженерные коммуникации», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Реконструкция сделает путь к популярному парку удобнее и улучшит транспортную доступность села Ромашково. Появятся новые пешеходные зоны и кольцевые развязки. В процессе работ планируется обустроить подъезд и к новому медицинскому центру в Ромашкове, строительство которого ведется по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Завершить работы планируется во втором квартале 2024 года.