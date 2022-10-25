Новый арт-объект для фотосессий молодоженов появился в Королеве | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 20:11 Новый арт-объект для фотосессий молодоженов появился в Королеве

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В Королеве установили специальную новую цветочную арку для фотосессий, которая особенно подойдет для молодоженов. Этот арт-объект стал одним из тех, которые поручил установить лично губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Место для нового арт-объекта выбрали точно не случайно. Именно на этом месте примерно 33 года назад стартовала очень красивая история любви супругов из Королева. Само благоустройство именно этой территории закончилось еще в октябре. Парк усадьба Крафта — это объект культурного наследия регионального значения. Все, что было там установлено нового, изначально было сформировано в стиле ретро, чтобы полностью соответствовать историческому облику.

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Кроме того, на этом пространстве появились и новые дорожки, там же установили даже качели. На этом места давно был фонтан, его тоже обновили, сделали оборудование более новым. Чтобы полностью попасть в заранее запланированный стиль, светильники тоже оказались винтажными.

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Отдельное внимание при всех этих работах уделили тому, чтобы очень бережно и аккуратно очистить пруд. В нем проживает много живности — например, утки и даже черепахи.

Реконструкцию парка и пруда провели в рамках программы Московской области «Комфортная городская среда» совместно с корпорацией «Тактическое ракетное вооружение».