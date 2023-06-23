Подмосковье 23 июня 2023, 08:59 Новый аппарат УЗИ поступил в Центр амбулаторной онкологической помощи в Солнечногорске

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Центр амбулаторной онкологической помощи в Солнечногорске получил новый аппарат УЗИ. Современное оборудование обладает функциями ранней диагностики и скрининга предраковых заболеваний, а такжеонкозаболеваний на ранних стадиях.

Около 20 человек в день смогут проходить ультразвуковое исследование. Аппарат экспертного класса позволяет провозить ультразвуковое исследование щитовидной и молочной железы, лимфоузлов, брюшной полости, малого таза, почек, забрюшинного пространства, а также сканирование сосудов верхних конечностей и сосудов шеи. Оборудование мобильное, но ни в чем не уступает стационарному.

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«Благодаря данному аппарату мы можем еще оперативнее маршрутизировать пациентов, нуждающихся в более углубленной диагностике. У поликлиники появилась возможность проводить исследования в день обращения, к тому же стало возможным проведение трепан-биопсии, которая требует ультразвуковой навигации», — сказал заведующий центра амбулаторной онкологической помощи Андрей Тюриков.

Оборудование поступило в больницу в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья». Теперь в распоряжении центра амбулаторной онкологической помощи находятся три аппарата ультразвуковой диагностики.

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