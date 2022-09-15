Новый аппарат УЗИ поступил в сосудистый центр Коломенской больницы | 360°

Подмосковье 15 сентября 2022, 14:12 Поделиться Telegram

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Viber Новый аппарат УЗИ поступил в сосудистый центр Коломенской больницы

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Обслуживание пациентов в сосудистом центре Коломенской областной больницы стало еще более качественным. Туда поступил новый аппарат для УЗИ экспертного класса, который стоит примерно 12 миллионов рублей. Оборудование закупалось по личному поручению губернатора Подмосковья в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Этот аппарат стал первым подобным в данном центре. Он предназначается для ультразвукового исследования сердца и сосудов. У него очень высокое качество визуализации, которое позволяет врачам заменить самые малейшие изменения и максимально точно поставить диагноз.

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«Такое оборудование крайне востребовано в отделениях регионального сосудистого центра, где пациентам необходимо в кратчайшие сроки выполнить качественное диагностическое обследование, чтобы своевременно назначить правильное лечение», — рассказал заведующий центром лучевой диагностики Коломенской областной больницы Роман Алексеенко.

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Отмечается, что новый аппарат УЗИ уже начали использовать в больнице. Пациенты, которые поступают на госпитализацию в региональный сосудистый центр, начали проходить на нем первые обследования.

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