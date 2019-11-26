Новый аппарат УЗИ появился в Шатурской ЦРБ. Он поможет проверить сердце

В медицинские учреждения городского округа Шатура в 2019 году поступило оборудование на 73 миллиона рублей. Это аппараты для искусственной вентиляции легких, ультразвуковой диагностики, комплексы суточного мониторинга ЭКГ и многое другое. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

У Аксиньи вместе с мамой Марией — важный день. Двухмесячная малышка проходит ультразвуковое обследование. Врач осматривает тазобедренные суставы, ведь если есть патология, очень важно выявить ее в раннем возрасте, и тогда лечение будет консервативным. Если запустить ситуацию, может потребоваться операция. У Аксиньи доктор отклонений не выявил.

«Это не первое наше УЗИ, мы уже сердечко делали. Все хорошо у нас: развиваемся хорошо, все как положено. Сегодня было УЗИ брюшной полости и тазобедренных суставов. У нас все хорошо!» — говорит мама Аксиньи и жительница Шатуры Мария Зайцева.

Источник фото: администрация городского округа Шатура

Ежедневно врачи ультразвуковой диагностики в детской поликлинике проводят до 40 исследований. Маленьких пациентов обследуют на новом аппарате экспертного класса, он существенно отличается от обычного. Оборудование дает более точную картинку и увеличивает перечень исследований. Если на старом аппарате врачи делали только УЗИ тазобедренных суставов, мозга и внутренних органов, то теперь могут еще и оценить работу сердца. Месяц назад такое обследование жители Шатуры могли пройти только в соседнем городе или столице. Аппарат для медицинского учреждения приобрели по программе «Здравоохранение Подмосковья».

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Врач ультразвуковой диагностики детской поликлиники Шатурской ЦРБ Салим Файзуллобеков пояснил, что сейчас появилась возможность обследовать маленьких детей по эхокардиографии современными методами. «В отличие от другого аппарата, этот очень чувствителен, то есть глубина осмотра при УЗИ глубокая, четкая. И он оснащен современными датчиками, которые очень важны для данного аппарата», — подчеркнул Салим Файзуллобеков.

Новый передвижной рентген-аппарат С-дуга занял свое место в операционном блоке травматологического отделения. С его помощью выполняются малоинвазивные оперативные вмешательства, например, при переломе голени или плечевой кости. Врачи больше не тратят время на проявление снимка. Вся операция проходит под бдительным контролем умной техники, картинка транслируется на экран.

Один из последних случаев: 83-летняя женщина упала и сломала бедренную кость. Заведующий травматологическим отделением Шатурской центральной районной больницы раскрыл подробности помощи пожилой пациентке: «Вот такую конструкцию мы сделали. Снимки делаются в режиме онлайн во время операции, и достаточно все информативно. Здесь операция бедренным винтом с наложением пластины на четырех винтах, зафиксировано место перелома. Достаточно стабильно для ее возраста, будет человек двигаться».

Источник фото: администрация городского округа Шатура

В этом году в медицинские учреждения городского округа Шатура поступило 44 единицы оборудования: это аппараты для искусственной вентиляции легких, ультразвуковой диагностики, комплексы суточного мониторинга ЭКГ и многое другое. Такая поставка стала возможной благодаря реализации программы «Здравоохранение Подмосковья».

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По этому же проекту ведется ремонт в детском корпусе. Последний раз строители здесь работали в 2006 году. Уже завершен ремонт кровли. Сейчас рабочие занимаются отделкой второго этажа, заменено будет буквально все, начиная от коммуникаций и заканчивая напольным покрытием.

Источник фото: администрация городского округа Шатура

Главный врач Шатурской центральной районной больницы Анна Захарова отметила, что площадь детского корпуса — 900 квадратных метров. В 2006 году ремонт уже проводился, поэтому слабые места здания хорошо известны — где были протечки, где плитка отваливалась, где вентиляция не очень хорошо работала. «Ясно, что все это было предусмотрено, чтобы сейчас у нас ремонт 100% был сделан очень квалифицированно. Как проходят работы, нам нравится, мы следим за ними», — пояснила Анна Захарова.

Завершатся работы в декабре. А в 2020 году капитально отремонтируют первый этаж. Детское корпус — это два отделения: соматическое и инфекционное, каждое рассчитано на 20 маленьких пациентов. В следующем году, кроме внутренних работ, также предусмотрен ремонт входных групп и фасада.