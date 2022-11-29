Подмосковье 29 ноября 2022, 17:52 Новый аппарат МРТ заработал в противотуберкулезном диспансере в Мытищах

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Новый аппарат МРТ заработал в поселке Здравница в Мытищах в противотуберкулезном диспансере. На нем будут проводить исследования для пациентов на амбулаторном и стационарном лечении, рассказала первый зампред правительства Светлана Стригункова.

Она добавила, что на оборудование потратили свыше 90 миллионов рублей. Для работы на нем медики пройдут специальное обучение.

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Направлять на обследование пациентов будет лечащий врач при наличии показаний. Оборудование позволит повысить качество и доступность медпомощи.

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