Новый аппарат МРТ заработал в Московской областной детской травматолого-ортопедической больнице

В Московской областной детской травматолого-ортопедической больнице появился новый аппарат магнитно-резонансной томографии. Исследования на нем смогут проходить порядка 20 человек в сутки, сообщила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

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«Очень важно оснащать медучреждения современным тяжелым диагностическим оборудованием. За последний месяц мы открыли кабинеты МРТ-диагностики в МОНИКИ, Люберецкой больнице и Московском областном центре охраны материнства и детства. Новое оборудование позволит повысить доступность и качество проводимых исследований», — сказала Светлана Стригункова.

Новое оборудование является высокомощным и поможет при диагностике степени повреждений суставов, связок, костных структур и других травмах.

Аппарат МРТ закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках президентского проекта «Здравоохранение».