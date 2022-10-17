Новый аппарат МРТ заработал в больнице Волоколамска | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 19:59 Новый аппарат МРТ заработал в больнице Волоколамска

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В стационаре Волоколамской больницы начал работать новый аппарат МРТ. Технику закупили по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках президентского проекта «Здравоохранение».

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«Мы продолжаем большую работу по оснащению тяжелым медицинским оборудованием наших больниц. Это 6-й аппарат МРТ в Подмосковье, который мы запускаем с начала года, и первый для жителей Волоколамска. Теперь пройти МРТ-диагностику можно рядом с домом. На ремонт кабинета и закупку аппарата было направлено более 90 миллионов рублей», — сообщила первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Она уточнила, что аппарат позволяет выполнять основные исследования для постановки диагноза, в том числе МРТ головного мозга, всех отделов позвоночника, крупных и мелких суставов, органов брюшной полости и малого таза.

Помимо жителей Волоколамска, исследования на новом аппарате МРТ смогут пройти пациенты из Шаховской и Лотошина.