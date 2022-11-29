Подмосковье 29 ноября 2022, 22:51 Новый аппарат МРТ установили в областном противотуберкулезном диспансере

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Новый магнитно-резонансный томограф появился в Московском областном клиническом противотуберкулезном диспансере. Аппарат установлен в Мытищинском филиале поселка Здравница.

Новый аппарат МРТ был приобретен по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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«Это первый аппарат МРТ в областном противотуберкулезном диспансере. Он предназначен для проведения магнитно-резонансной томографии пациентам, находящимся на амбулаторном и стационарном лечении. Для работы на новой технике специалисты прошли необходимое обучение», — сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

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На покупку оборудования и ремонт кабинета затратили более 90 миллионов рублей.

Появление этого медоборудования повысит качество и доступность медпомощи. Чтобы попасть на томографию, пациенту нужно получить направление у лечащего врача.

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