29 ноября 2022, 22:51
Новый аппарат МРТ установили в областном противотуберкулезном диспансере
Новый магнитно-резонансный томограф появился в Московском областном клиническом противотуберкулезном диспансере. Аппарат установлен в Мытищинском филиале поселка Здравница.
Новый аппарат МРТ был приобретен по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
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«Это первый аппарат МРТ в областном противотуберкулезном диспансере. Он предназначен для проведения магнитно-резонансной томографии пациентам, находящимся на амбулаторном и стационарном лечении. Для работы на новой технике специалисты прошли необходимое обучение», — сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.
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На покупку оборудования и ремонт кабинета затратили более 90 миллионов рублей.
Появление этого медоборудования повысит качество и доступность медпомощи. Чтобы попасть на томографию, пациенту нужно получить направление у лечащего врача.
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