Новый аппарат КТ появился в Сергиево-Посадской больнице

В Сергиево-Посадской больнице начал работать новый компьютерный томограф. Аппарат был куплен по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Это второй КТ-аппарат в больнице, первый на данный момент задействован для проведения исследований в красной зоне.

«Один КТ-аппарат в нашей больнице используется только для проведения исследований пациентам с COVID-19. Остальных пациентов нам приходилось направлять на КТ-диагностику в другие городские округа. Новый аппарат КТ в первую очередь предназначен для проведения комплексных обследований пациентам, направляемым из поликлиник округа», — рассказал главный врач Сергиево-Посадской больницы Олег Дмитриев.

Он добавил, что также имеется возможность проводить исследования с введением контрастного вещества. Это позволит сделать диагностику различных заболеваний более доступной.

«Это замечательно, что в нашем городе появился новый аппарат КТ. Осенью мне дали направление на операцию, но перед тем, как лечь в больницу, необходимо было пройти обследования, среди них — КТ- исследование. Пришлось ехать в другой город. Удобно, что теперь не придется ехать далеко и можно пройти обследование рядом с домом», — отметила жительница Сергиева Посада Ирина Миронова.

Ранее стало известно, что в 2021 году власти Московской области потратят более 117 миллиардов рублей на госпрограмму «Здравоохранение Подмосковья».