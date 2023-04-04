04 апреля 2023, 08:15
Новый аппарат для выявления кожных заболеваний поступил в больницу Солнечногорска
Солнечногорская областная больница получила новый аппарат для выявления кожных заболеваний — дерматоскоп. Он позволяет определить злокачественные и иные новообразования на коже на ранней стадии.
С помощью этого оборудования врачи делают снимки всей поверхности кожи и составляют «карту родинок». Информация сохраняется в базе данных, что позволяет оценить динамику. Точность диагностики рака кожи с использование нового аппарата повысилась до 98%.
Цифровой аппарат приобретен в рамках госпрограммы Московской области «Здравоохранение Подмосковья». Для работы на нем специалисты прошли соответствующее обучение.
Получить направление на обследование можно у онколога или дерматолога, записавшись на прием через портал государственных услуг Московской области или по телефону 122.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным о модернизации первичного звена здравоохранения в регионе.
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Здравоохранение
Солнечногорск
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