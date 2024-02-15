Подмосковье 15 февраля 2024, 15:00 Новый аппарат для рентгена установили в травмпункте в Мытищах Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

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Травмпункт больницы в Мытищах получил новый аппарат для рентгена. На нем смогут проводить около 80 исследований в день.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, на закупку техники и ремонт кабинета направили около 20,3 миллиона рублей.

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«Качественная и быстрая диагностика — ключевой фактор успешного лечения. До конца года мы планируем закупить в наши медучреждения 85 новых цифровых рентген-аппаратов», — сказала она.

Рентген-кабинет в травмпункте работает круглосуточно. Снимки с него передают на сервер, где его может посмотреть любой врач больницы. Аппарат обладает низкой лучевой нагрузкой и дает изображение в высоком качестве.

«Новое оборудование значительно сокращает время для диагностики пациента. Наши рентген-лаборанты обучены работать на цифровых рентген-аппаратах. В травмпункте очень важно быстро и правильно поставить диагноз, чтобы начать лечение, в том числе и оперативное», — сказал заведующий травмпунктом Никита Поляков.

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