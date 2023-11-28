Подмосковье 28 ноября 2023, 10:31 Новый аппарат для рентгена установили в противотуберкулезном диспансере в Раменском Телеканал «360»

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Новый рентген-аппарат появился в филиале Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера в Раменском. Медучреждение обслуживает почти 450 тысяч человек из Раменского городского округа, а также Бронниц и Жуковского.

Нагрузка на филиал значительная, поэтому новый рентгеновский аппарат для работы врачей был необходим.

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«Услуга будет занимать меньше пяти минут. Кабинет сможет пропустить более 100 человек в смену, конечно же, при таком количестве проживающих это очень важно. Считаю открытие кабинета очень своевременным и отвечающим на все запросы нынешнего времени», — сказал глава Раменского городского округа Николай Ханин.

Новый аппарат с низкой лучевой нагрузкой. Качество снимков при этом не падает, наоборот, результаты исследования станут лучше. Результаты обследования доступны врачам и пациентам в цифровом формате.

Рентген-аппарат приобрели по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение». В ближайшее время в регионе все аналоговое оборудование заменят на цифровое, что позволит проводить более глубокие и точные исследования.

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