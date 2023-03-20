Подмосковье 20 марта 2023, 17:58 Новый аппарат для рентгена установили в поликлинике № 2 в Лобне

Читать 360tv в

Новый рентген-аппарат заработал в поликлинике № 2 в Лобне. Его установили взамен старой аналоговой техники.

«Мы реализуем в Подмосковье масштабную программу по замене аналоговой тяжелой медтехники на цифровую. До конца 2024-го заменим всю устаревшую тяжелую технику на современную», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Реклама

Новый аппарат позволит проводить более 40 исследований в день. С его помощью обследования смогут проходить как взрослые, так и дети. Оборудование обладает высоким качеством изображения и низкой лучевой нагрузкой.

Реклама

«В нашей больнице работает пять рентгенаппаратов, из которых три — современные, установленные за последние несколько лет. Остальные планируется заменить в ближайшие два года», — подчеркнул главный врач Лобненской больницы Павел Прокофьев.

Медтехнику закупили по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».