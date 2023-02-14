Подмосковье 14 февраля 2023, 17:57 Новый аппарат для рентгенов установили в диспансере для больных туберкулезом в Щелкове

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Противотуберкулезный диспансер в Сукманихе под Щелковым получил новый аппарат для рентгена. Его установили взамен устаревшего оборудования по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Зампред правительства области Светлана Стригункова рассказала, что оснащение больниц новой техникой положительно сказалось на смертности от туберкулеза. За пять лет она снизилась на 50%.

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«Только с начала года там заработали новые КТ- и рентгеновский аппараты. А в прошлом году запустили магниторезонансный томограф и пять рентгенаппаратов. На их закупку было направлено более 230 миллионов рублей», — сказала она.

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Новую технику установили в стационаре, на ней будут проводить плановые и экстренные исследования. В этом году в диспансере запустят еще три таких аппарата.

По трехлетней программе замены аналоговой медтехники на цифровую в Подмосковье обновят все 279 устаревших аппаратов для маммографии, рентгена и флюорографии.

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