Подмосковье 14 февраля 2024, 11:21 Новый аппарат для рентгена установили в больнице № 4 в Серпухове Unsplash

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Современный цифровой рентген-аппарат установили в Серпуховской больнице № 4 по программе «Здравоохранение Подмосковья». Также в кабинете диагностики провели ремонт. Теперь врачи могут принимать пациентов в комфортных условиях.

Новое оборудование изготовлено в России и позволяет проводить широкий спектр исследований детям и взрослым. Сам процесс оказания медицинских услуг заметно ускорился. Готовые снимки поступают лечащему врачу через единую информационно-аналитическую систему.

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«На этом оборудовании можно производить все неврологические исследования, которые производились до этого. Только это более качественное исследование, потому что цифровые носители и скорость — сразу все исследования выходят на монитор», — рассказал рентгенолог поликлинического отделения № 4 Анатолий Павлов.

Доза излучения у современных рентгеновских аппаратов значительно меньше, чем у их предшественников. Это делает использование нового оборудования более безопасным для врачей и пациентов. При этом качество снимков стало значительно лучше, что помогает при диагностике заболеваний.

В Серпухове уже третье медучреждение получило новый рентген-аппарат. Ранее оборудование для исследований также установили в инфекционном и в детском стационарах.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой ипотеке для социальной поддержки медработников в регионе.

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