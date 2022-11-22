Подмосковье 22 ноября 2022, 11:25 Новый аппарат для рентгенов появился в поликлинике Красной Поляны в Лобне

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Жители Красной Поляны в Лобне смогут пройти рентген-обследование рядом с домом — в поликлинику поставили новое оборудование, которое заработает в начале следующего года.

Прежде чем запустить новое оборудование, в поликлинике готовят помещение. Чтобы защитить соседние кабинеты от воздействия, потолок, пол и стены покрывают свинцом, а все остальное — баритовой штукатуркой толщиной три сантиметра.

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Кроме того, обустраивают вентиляцию с выводом на улицу, позже установят рентгенозащитные двери и окно, которое разделит зал с аппаратом и место работы медика.

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Главврач больницы Павел Прокофьев рассказал, что работы завершат в декабре, после чего поликлиника должна получить лицензию — на это уйдет не больше месяца. Кабинет заработает в начале следующего года.

«Это станет важным событием для всего микрорайона Красная Поляна, теперь жители смогут делать рентгеновские снимки рядом с домом. А в случае травм, когда чаще всего и нужна такая процедура, расстояние имеет большое значение», — добавил он.

Поликлиника примет на работу рентген-лаборанта и врача-рентгенолога.

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