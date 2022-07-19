Новый рентген-аппарат появился в больнице Подольска

В хирургическом отделении Подольской областной клинической больницы заработал новый цифровой рентгеновский аппарат. Такое оборудование расширит перечень исследований для пациентов с разного рода травмами — как плановых, так и экстренных.

Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что в регионе продолжается оснащение больниц самым современным тяжелым медицинским оборудованием. Только с начала этого года в Московской области открыли семь новых кабинетов для рентгена.

«На новом аппарате в Подольске будет проводиться до 40 исследований в сутки. Оборудование обладает отличными техническими характеристиками: высоким качеством изображения и низкой лучевой нагрузкой. На его закупку, установку и ремонт кабинета было направлено почти 27 миллионов рублей», — сказала Светлана Стригункова.

Результаты всех обследований не только предоставит врач, они будут также приходить в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг. Стоит отметить, что новый рентген-аппарат отечественного производства. Технику купили по личному поручению губернатора региона Андрея Воробьева, закупка прошла в рамках национального проекта «Здравоохранение».